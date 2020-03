Elektroauto-Halter bekommen laut einem Bericht des "Tagesspiegel" in Berlin häufig Strafzettel - trotz Parkschein via App. Das Problem ist offenbar das "E" auf dem Kennzeichen, das beim Handyparken an irgendeiner Stelle von der Software "verschluckt" wird. Abhilfe soll es aber wohl noch in diesem Jahr geben. Es konnte echt niemand damit rechnen, dass Menschen wirklich E-Autos kaufen und den gesetzlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...