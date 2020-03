FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutz von 5 auf 4 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngste Gewinnwarnung des Motorenbauers signalisiere, dass die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2020 um 50 Prozent zu hoch sei, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Der zuständige Analyst reduzierte deshalb seine Ebit-Prognosen für die Jahre 2020 bis 2022 deutlich./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006305006

DEUTZ-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de