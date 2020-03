Bayer-Aktie am Scheideweg - Auf diese Kursmarke kommt es jetzt an

Diese Nachricht könnte die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) beflügeln: Die Deutsche Bank hat die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, was eine klare Kaufempfehlung bedeutet. Das Kursziel wurde dabei von 75 auf 85 Euro angehoben. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau (65,98 Euro) sieht die Deutsche Bank damit ein Gewinnpotenzial von 29 Prozent.

Bayer-Aktie unterbewertet laut der Deutschen Bank

In der entsprechenden Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, heißt es, dass die Aktien des DAX-Konzerns schlicht unterbewertet seien. Grundlage für die Bewertung sind Schätzungen, die sich der Deutschen Bank zufolge am untersten Ende der von Bayer für das laufende Jahr ausgegebenen Prognosen befinden. Laut der Deutschen Bank spricht selbst in einem ungünstigen operativen Szenario eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate des Gewinns je Aktie von 10 Prozent bis 2023 für die Bayer-Papiere.

