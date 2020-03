Dialog Semiconductor: Trendwende in Sicht?

Die Aktie von Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) wurde beim jüngsten Börseneinbruch stark in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem der MDAX- und TecDAX-Titel im Januar ein 2-Jahres-Hoch bei 48,60 Euro markierte, setzte der Kurs bis Ende Februar um 36 Prozent auf rund 31 Euro zurück. Zum Monatsauftakt März konnten sich die Notierungen dann aber wieder stabilisieren, und am Mittwoch startete die Aktie mit einem Plus von zeitweise 1,3 Prozent in den Handel (aktuell: 31,70 Euro).

Umsatzrückgang soll weniger stark ausfallen

Rückenwind erhält die Aktie aktuell von den neusten Geschäftsaussichten, die am Mittwoch in London bekanntgegeben worden sind. Der Halbleiterhersteller stellt für das laufende Jahr einen weniger starken Umsatzrückgang in Aussicht als von Branchenexperten erwartet worden ist.

