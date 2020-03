Köln (ots) - Mehr als 25 Millionen Menschen in Deutschland gehen mehrmals im Monat in ihrer Freizeit essen. Das sind sehr viele, dachten sich die Macher der MomenZ GmbH - www.momenz.de (http://www.momenz.de) - und starteten ein einzigartiges flexibles Rabatt-System. Mit der MomenZ-Karte können teilnehmende Restaurants ihre Leerzeiten füllen und die Gäste zu vergünstigten Konditionen so oft sie möchten ihr Essen genießen. "Eine klassische Win-win-Situation", so Dimitrij Scholochow, einer der Gründer und Geschäftsführer von MomenZ. "Mit der Mitgliedkarte erhalten zwei Restaurantbesucher in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben entweder das günstigere Hauptgericht gratis - 2for1 - oder 25 Prozent Rabatt auf den Gesamtbetrag der Rechnung."Das Geschäftsmodell von MomenZ basiert auf dem Verkauf der Mitgliedskarte - digital oder im Scheckkartenformat - für 59 bis 79 Euro jährlich. Zwei Personen können mit der Karte Essen gehen, und eine Beschränkung der Restaurantbesuche gibt es nicht. Für die teilnehmenden Restaurants entstehen keine Kosten. In der Startregion Großraum Köln gibt es mittlerweile rund 150 Restaurants, Bars und Cafés, in denen die Karte akzeptiert wird. Zwei Jahre lang entwickelte das Team hinter MomenZ das Konzept und brachte das Produkt im August 2019 an den Markt. "Unser Ansatz ist in Deutschland bislang einzigartig - vergleichbare Systeme gibt es eher in Großbritannien und den USA", erklärt Dimitrij Scholochow. Ein besonderes Augenmerk galt der Softwareentwicklung. "Hier hatten wir das große Glück ein Unternehmen mit entsprechender Expertise als Gesellschafter gewinnen zu können." Heute können die bei MomenZ gelisteten Gastronomiebetriebe in bestimmten Zeitfenstern ihren Gästen über die MomenZ-Internetseite und App Angebote machen und die Karteninhaber sich jederzeit informieren, welche Offerten es aktuell gibt. "Kostet das Steak 18 Euro und man bestellt es zweimal, das wären also 36 Euro - bezahlt man bei 2for1 nur 18 Euro", rechnet Andreas Richter, Finanzvorstand bei MomenZ, vor. "Im Durchschnitt spart ein MomenZ-Mitglied derzeit 9 Euro pro Restaurantbesuch. Das sind bei einmal essen gehen pro Woche immerhin 432 Euro im Jahr."Nach dem erfolgreichen Start in Köln und Umgebung - beginnt nun die Expansion in weitere Groß- und Studentenstädte. Und die Gesellschafter von MomenZ denken auch schon weiter: In der Pipeline befinden sich bereits MomenZ-Business für Geschäftskunden und MomenZ-Plus für Aktivitäten außerhalb der Gastronomie.Pressekontakt:wordstatt GmbHDagmar Metzgerinfo@wordstatt.deTel.: +49-89-35775790Mobil: +49-172-8312173Original-Content von: MomenZ GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142002/4537377