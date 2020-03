Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts013/04.03.2020/11:00) - In sich rasch ändernden Zeiten muss man auch seine Strategie laufend überprüfen und anpassen. Neben vielen anderen Gründen stört da oftmals auch die eigene Betriebsblindheit oder der fehlende Austausch mit Experten darüber. Ebenso ist die Medienlandschaft einem ständigen Wandel unterworfen. Es ist nicht immer leicht, die im Trend liegende Richtung und die angesagtesten Kanäle zu finden, die eine Botschaft zielgerichtet und direkt an die unterschiedlichen Zielgruppen transportieren können. Die Lighthouse Werbeagentur blickt auf über 25 Jahre Erfahrung zurück, hilft Unternehmen bei der strategischen Orientierung und auch bei der optimalen Koordination von Marketingstrategie und Vertrieb. Daher bietet sie jetzt wieder vermehrt Orientierungsworkshops für B2B-Unternehmen an. "Wir wollen das Auto vielleicht selbst fahren, aber brauchen einen Impuls von Experten, in welche Richtung wir steuern sollen." Mit solchen oder ähnlichen Anfragen kommen in jüngster Vergangenheit immer mehr B2B-Unternehmen zu Lighthouse, wenn es um deren Strategie, deren Marke oder z.B. ihren Auftritt in den Sozialen Medien geht. B2B-Unternehmen können nun, neben Workshops in Sachen Strategie, Marke, Positionierung, Produkt, Suchmaschinenoptimierung und -marketing auch Orientierungsworkshops im Bereich Soziale Medien buchen. Für B2B-Unternehmen eignet sich ja die Plattform LinkedIn hervorragend. Am Ende des Workshops wird der Kunde mit den nötigen Navigationsunterlagen ausgestattet, um zielsicher seine Reise antreten zu können. Bei Bedarf übernimmt Lighthouse auch die Umsetzung offline oder online für den Kunden und bietet zusätzliche hilfestellende Dienstleistungen für die Zielerreichung an. Wer nicht differenziert, verliert Wo will das Unternehmen hin, welche Zielgruppen möchte es ansprechen und wodurch hebt es sich vom Wettbewerb ab? Wie kann ich mich heutzutage differenzieren? Der Wettbewerb ist auch härter und raffinierter geworden und es gibt mehr davon. Wie verbinde ich nun das Marketing mit dem Vertrieb? Wie kann ich den Vertrieb besser unterstützen? Die Antworten auf diese Fragen bilden die wesentliche Grundlage jeder Marketing-Strategie und werden am Anfang des Orientierungsworkshops gemeinsam mit dem Kunden bestimmt. Die Teilnehmer legen auch Messziele und Messwerte fest, die helfen, den Erfolg der Maßnahmen zu bewerten und den Kurs rechtzeitig zu korrigieren. Wir analysieren Stärken und Differenzierungsmerkmale, die oft dem Kunden selbst nicht so bewusst sind. Die Experten von Lighthouse geben Tipps und verraten Tricks für eine optimale Nutzung geeigneter Kanäle. Auch das Ausarbeiten von Plänen kann Teil davon sein. Individualworkshops bringen es letztendlich "Wir stimmen die Workshops sorgfältig auf die Bedürfnisse der Kunden ab", sagt die Geschäftsführerin von Lighthouse, https://www.lighthouse.co.at , Angelika Thonauer. "Oft haben wir die Geschäftsführer selbst hier sitzen oder ganze Marketingabteilungen oder die Vertriebsleute und wir sind erst zufrieden, wenn die Workshopteilnehmer mehr bekommen haben, als sie erreichen wollten." Mit interaktiven Präsentationsmethoden und visuellen Hilfsmitteln werden die Workshop-Teilnehmer aktiv in die Erarbeitung der Ergebnisse einbezogen. Die Workshops werden sowohl bei Lighthouse als auch vor Ort beim Kunden durchgeführt. Nach dem Workshop kommt die Phase 2 - das Konzept. Zweiter Schritt ermöglicht Konzepterstellung In Phase 2 werden die geeigneten Mittel und die passenden Kanäle ausgewählt. Das richtige Wording öffnet dabei das Tor zur Zielgruppe, sodass mich diese überhaupt versteht und ich sie auf mich aufmerksam machen kann. kostenloses Erstgespräch: https://www.lighthouse.co.at/kontakt/werbe-coaching/ Marketing-Sparring mit Lighthouse-Experten: https://www.lighthouse.co.at/marketing/ (Ende) Aussender: Lighthouse Werbeagentur Markt | Kommunikation | Strategien Ansprechpartner: Akad.gepr.Werbekffr. Angelika Thonauer Tel.: +43 2236 320 196 E-Mail: agentur@lighthouse.co.at Website: www.lighthouse.co.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200304013

