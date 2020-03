Für die Erste Asset Management kam die gestrige Zinssenkung der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte auf ein Zielband für den Leitzinssatz von 1,0 bis 1,25 Prozent nicht überraschend. Bereits am vergangenen Freitag habe die Zentralbank ein Statement abgegeben, wonach sie auf die Wirtschaftsrisiken, die vom Coronoavirus ausgehen, geeignet reagieren würde. "Außergewöhnlich" ist für Erste AM Chefvolkswirt Gerhard Winzer das "relativ große" Ausmaß. "Der Zinsschritt der "wichtigsten Zentralbank der Welt" könnte Teil einer koordinierten Aktion der Zentralbanken in der entwickelten Welt sein. Bereits am selben Tag in den frühen Morgenstunden senkte die Zentralbank in Australien (RBA) den ...

