Genf (www.anleihencheck.de) - Der Ausbruch, der die Finanzmärkte im Februar traf, war ein perfekter Sturm, der wahllos wütete, so die Experten von Unigestion.Die Diversifizierung sei nur wenig hilfreich gewesen als die Anlagekorrelationen in einer Abwärtsspirale konvergiert hätten. Aktien, Volatilität, Rohstoffe und Credits hätten in einer der schnellsten Korrekturen der Geschichte große Rückschläge hinnehmen müssen. ...

