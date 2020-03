Boston (www.anleihencheck.de) - Während Zinssenkungen wenig gegen den möglicherweise unmittelbaren wirtschaftlichen Schock des Virus tun können, können sie doch die Stimmung an den Finanzmärkten ankurbeln und dazu beitragen, eine möglicherweise negative Spirale zwischen der Realwirtschaft, den Finanzmärkten und zurück in die Realwirtschaft zu mildern, so Michael Metcalfe, Global Head of Macro Strategy bei State Street Global Markets. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...