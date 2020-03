Paukenschlag bei Voltabox (WKN: A2E4LE): Wie die Muttergesellschaft paragon (WKN: 555869) am Dienstag kund tat, plant sie den Verkauf ihrer Beteiligung. paragon ist mit 60,03 Prozent an der Voltabox AG beteiligt.

Als Grund führt paragon die "zunehmend kleiner werdenden Schnittmengen zwischen den Geschäftsmodellen" an. Ob es zum kompletten Verkauf oder einer Teilveräußerung kommt, ließ paragon in der Mitteilung offen. Die Erlöse einer potentiellen Transaktion sollen in das automobile Kerngeschäft investiert werden, hieß es weiter.

Was bedeutet ein Verkauf?

Voltabox wird im paragon-Konzernabschluss vollständig konsolidiert. Im Falle eines ganzheitlichen Verkaufs würde die Gesellschaft dann sicher aus dem Kreis der vollkonsolidierten Gesellschaften ausscheiden. Letztes Jahr schien paragon von seinem Investment in Voltabox noch überzeugt und bescheinigte dieser "die Technologieführerschaft bei der Entwicklung und Herstellung von sicheren und wirtschaftlichen Lithium-Ionen-Batteriesystemen".

