Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Dienstag (3. März) hat die FED überraschend den Leitzins in den USA um 50 Basispunkte gesenkt, so die Experten von "FONDS professionell".Er liege nun in einem Korridor zwischen 1,0 und 1,25 Prozent. Mit diesem Schritt habe die US-Notenbank die Märkte überrumpelt: Die nächste Notenbanksitzung, auf der planmäßig über die Höhe des Leitzinses entschieden werden sollte, finde eigentlich erst in zwei Wochen statt, berichte die "Tagesschau". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...