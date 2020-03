Hannover (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen fünf Handelstage zeigten sich aufgrund der allgemeinen Unsicherheit bzw. Verunsicherung bezüglich der weiteren Ausbreitung und den daraus entstehenden Folgen des Coronavirus wenig aktiv, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Bevor sich am gestrigen Dienstag die Commerzbank an den Markt "getraut" habe, habe der Markt zuletzt am 20. Februar Primärmarktaktivitäten verzeichnet. Das deutsche Institut habe sich entschieden, das gestrige positive Marktumfeld zu nutzen und im Zuge der Öffnung der Bücher einen zehnjährigen Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000CZ45VS1/ WKN CZ45VS) in Benchmarksize angekündigt. Die Guidance habe dabei bei ms +10 Bp gelegen. Letzten Endes sei das Volumen auch aufgrund der sehr soliden Nachfrage von EUR 1,7 Mrd. bei EUR 1,25 Mrd. festgesetzt worden. Der Reoffer-Spread sei final zwei Basispunkte enger bei ms +8 Bp fixiert worden. Zudem sei der Deal mit einer deutlichen Neuemissionsprämie ausgestattet gewesen. Zugeteilt worden sei der Deal zu mehr als der Hälfte an Investoren aus der DACH-Region (52%), gefolgt von Käufern aus den Benelux-Staaten (19%) und UK/Ireland (12%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...