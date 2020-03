(shareribs.com) Chicago 04.03.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Dienstag fester. Die Marktteilnehmer setzen auf die Stützungsmaßnahmen der globalen Zentralbanken, nachdem die US-Notenbank den Leitzins überraschend senkte. Im elektronischen Handel verliert Mai-Mais 0,75 Cents auf 3,805 USD/Scheffel. Im gestrigen Handel konnte Mais um mehr als ein Prozent zulegen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...