München, 4. März 2020 - Der Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Jürgen Brandes mit Wirkung zum 1. April 2020 als weiteres Vorstandsmitglied berufen. Dr. Brandes wird das Segment Komponenten verantworten. Die Bestellung ist für drei Jahre erfolgt.Dr. Jürgen Brandes verfügt über mehr als 35 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Elektromaschinenbau, Elektrotechnik und Automatisierung. Während seiner langjährigen Tätigkeit bei der Siemens AG hat er operative und strategische Führungserfahrung in allen wesentlichen Unternehmensfunktionen gesammelt, einschließlich zahlreicher General-Management-Funktionen - zuletzt als CEO der Division Processindustries and Drives.Herr Dr. Brandes verfügt darüber hinaus über tiefe Branchenkenntnisse in vielfältigen Prozessindustrien, in Zulieferindustrien, im Engineering sowie speziell in der Elektromobilität und im Bahnsektor, einschließlich der modernen Signaltechnik. Zum 1. Januar 2021 wird Herr Dr. Brandes die Nachfolge von Herrn Dr. Köhler in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Schaltbau Holding AG übernehmen, dessen Bestellung altersbedingt endet.Mit der durch Herrn Dr. Köhler initiierten und abgeschlossenen Sanierung sowie der eingeleiteten Wachstumsstrategie findet sich die Schaltbau Holding AG auf einem nachhaltigen Erfolgskurs. Dr. Köhler wird der Gesellschaft im Anschluss als Berater zur Verfügung stehen.Kontakt: Dr. Kai Holtmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 investor@schaltbau.de04.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: investor@schaltbau.de Internet: www.schaltbaugroup.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 989445Ende der Mitteilung DGAP News-Service989445 04.03.2020 CET/CEST