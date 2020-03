Der neue Brenntag-CEO Christian Kohlpaintner will den Chemiedistributeur mit geeigneten Maßnahmen so durchlüften, dass er seine Potenziale nutzen kann und organisch wieder im mittleren einstelligen Bereich wächst. Ein internes Team, das von Boston Consulting unterstützt wird, analysiert derzeit Standorte, Produktbereiche, Kunden und Regionen, sagte er in einer Telefonkonferenz zur Vorlage der Bilanz. Noch vor dem Sommer will Kohlpaintner auf einem Kapitalmarkttag ein Paket von Maßnahmen vorstellen, das anschließend gründlich umgesetzt werden soll. Klar ist für ihn schon jetzt, dass die in vielen Fällen komplexe Aufstellung des Unternehmens dem Geschäftsmodell nicht entspricht.

Brenntag müsse künftig wieder aus eigener Kraft wachsen, sagte Kohlpaintner, der seit knapp neun Wochen im Amt ist. In den zurückliegenden Jahren habe Brenntag dies nicht mehr geschafft. Wachstumsfördernde Zukäufe soll es trotzdem auch künftig geben.

