Hamburg, 04. März 2020 (pta038/04.03.2020/13:00) - Der auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain- Technologie spezialisierte Hamburger Investor coinIX GmbH & Co. KGaA hat sein Grundkapital im Zuge einer Barkapitalerhöhung mehr als verdoppelt.



Insgesamt wurden 1.196.500 neue Aktien gezeichnet. Mit der kürzlich erfolgten Eintragung im Handelsregister ist das Grundkapital der Gesellschaft auf 2.201.500 Euro erhöht. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf ist bereits erfolgt.



Mit dem Emissionserlös wird der Ausbau des Portfolios vorangetrieben. Neben dem Zukauf von Kryptowährungen sollen insbesondere weitere Beteiligungen an Unternehmen und Projekten aus dem Bereich der Blockchain-Technologie erworben werden.



Dr. Christoph Lymbersky, CEO der coinIX GmbH & Co KGaA freut sich: "Wir sind überzeugt, dass die Blockchain-Technologie auch im Jahr 2020 stark an Bedeutung gewinnen wird. Im Umfeld von neuen Anwendungsmöglichkeiten und innovativen Geschäftsmodellen werden sich für uns aus-sichtsreiche Investitionsmöglichkeiten auftun. Da wir für die Kursentwicklung der Kryptowährungen im weiteren Verlauf des Jahres zuversichtlich sind, bieten die deutlich zurückgekommenen Kurse interessante Einstiegsmöglichkeiten."



Pressekontakt: Moritz Schildt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der coinIX GmbH & Co. KGaA E-mail: ms@coin-ix.com Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: +49 160 973 971 41



Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesen Sektor zu tätigen. Das coinIX Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell hält die Gesellschaft Positionen in zahlreichen virtuellen Währungen investiert und hält bereits Beteiligungen an 5 Blockchain-Startups. Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem 2. Dezember 2019 in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen.



Aussender: coinIX GmbH & Co. KGaA Adresse: Ballindamm 37, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christoph Lymbersky Tel.: +49 40 35676758 E-Mail: mail@coin-ix.com Website: www.coin-ix.com



ISIN(s): DE000A2LQ1G5 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



