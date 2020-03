FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochmittag deutlicher im Plus. Dabei ist zu beobachten, dass die seit Anfang der Woche laufende Stabilisierung weiter hält. Dies ist nach Aussage von Marktteilnehmern die Voraussetzung für eine Bodenbildung. Die Wirkung der Leitzinssenkung von 50 Basispunkten durch die US-Notenbank war an der Wall Street am Vortag zunächst verpufft. Zahlreiche Strategen äußern sich skeptisch. Auch indiziert der Rendite-Rutsch der zehnjährigen US-Treasuries unter 1 Prozent, dass der Markt weitere Zinssenkungen einfordert.

Der DAX gewinnt aktuell 1,4 Prozent auf 12.151 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 1,5 Prozent auf 3.421 Punkte zu. Nachdem der Preis für die Feinunze Gold am Vortag deutlich in die Höhe geschossen war, notiert sie aktuell mit 1.641 Dollar kaum verändert. Die Anleihen notieren knapp im Minus.

Die Strategen der DWS kritisieren die Zinsmaßnahme der US-Notenbank: "Was etwa, wenn die Märkte jetzt den Glauben an die Unabhängigkeit der Fed verlieren, da einige Marktteilnehmer und Präsident Trump zuvor stark auf eine Zinssenkung gedrängt haben? Was, wenn die Fed mehr Risiken sieht als die Märkte, was die vorherrschende Unsicherheit im Grunde noch verstärken würde?". Sie könne keine Lieferketten reparieren. Von BNY Mellon heißt es, eine Zinssenkung habe eben nicht die Bedeutung eines Impfstoffs.

Märkte müssen US-Zins, Super-Tuesday und PMIs verdauen

Die Konjunkturdaten geben derweil weiter Anlass zur Sorge. Der von Caixin und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor ist im Februar in China auf 26,5 (Januar: 51,8) Punkte eingebrochen. In Hongkong sind die Einkaufsmanagerindizes im Februar auf ein Rekordtief gefallen.

Für Erleichterung sorgt derweil der "Super Tuesday" in den USA. Auch wenn noch nicht die Ergebnisse aller Bundesstaaten vorliegen, so hat Joe Biden doch besser abgeschnitten als befürchtet und damit zu Bernie Sanders aufgeschlossen. Ein Präsidentschaftswahlkampf zwischen dem sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnenden Sanders und Trump dürfte an der Wall Street gewisse Ängste auslösen. Mit Biden als Kandidat wird dagegen Trump als sicherer Sieger gesehen.

Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt gehört zur Wochenmitte die Aktie von Bayer, die um 3,8 Prozent zulegt. Sie profitiert von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Als einfach unterbewertet bezeichnet Deutsche-Bank-Analyst Falko Friedrichs die Bayer-Aktie und begründet damit seine Kaufempfehlung. Daneben sind defensive und zinssensitive Werte mit Vonovia, Eon und Munich Re mit je über 2 Prozent Plus gesucht.

Die 2019er Zahlen von Brenntag (plus 3,8 Prozent) sind nach Ansicht von DZ-Bank-Analyst Thomas Maul ohne Überraschungen geblieben. Das reduzierte EBITDA-Ziel sei erreicht worden. Der organische EBITDA-Rückgang spiegele die schwächelnde Industrieproduktion in Europa und Nordamerika wider.

Von leicht geschlagenen Erwartungen im vierten Quartal und einer breiten Prognosespanne für 2020 ist die Rede bei der Citigroup zu Evonik. Die Aktie legt um 4 Prozent zu

In Mailand springen Exor um 3,6 Prozent nach oben. Der Finanzinvestor verkauft den Rückversicherer PartnerRe für 9 Milliarden Dollar an den französischen Versicherer Covea. Die Investmentgesellschaft, kontrolliert von der italienischen Unternehmerfamilie Agnelli, hatte PartnerRe 2016 gekauft und kann nun einen guten Gewinn einstreichen.

Kapitalmaßnahmen trotz hoher Volatilität

Dazu stehen Kapitalmaßnahmen im Blick: Eine Kapitalerhöhung bei Delivery Hero belastet leicht und lässt die Aktie nur um 0,2 Prozent nachgeben. Sie entspricht nur 0,33 Prozent des Grundkapitals und wurde bei Mitarbeitern und Institutionellen platziert.

Bei Teamviewer hat sich dagegen Permira von einem großen Paket verabschiedet, was die Aktien um 5,2 Prozent drückt. Die Private-Equity-Gesellschaft reduzierte ihren Anteil an dem Softwareunternehmen auf 51,5 Prozent, indem sie 22 Millionen Aktien zu je 32 Euro platzierte.

Metro fallen rund 2 Prozent aufgrund von Gewinnmitnahmen. Die Aktie war kurz vor Handelsschluss am Dienstag nach einem Bericht über ein mögliches Übernahmeinteresse durch Sysco um rund 20 Prozent nach oben gesprungen. Die langjährigen Metro-Aktionäre Beisheim Holding und Meridian Stiftung sind zwar bisher nicht von dem US-Food-Service-Unternehmen Sysco Corp. kontaktiert worden zu möglichen Plänen, Metro zu übernehmen, sie würden aber über ein mögliches Angebot nachdenken.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.421,05 1,46 49,08 -8,65 Stoxx-50 3.164,81 1,74 54,26 -7,00 DAX 12.150,84 1,38 165,45 -8,29 MDAX 26.125,87 0,88 228,31 -7,72 TecDAX 2.967,36 0,84 24,69 -1,58 SDAX 11.661,66 0,90 104,34 -6,80 FTSE 6.828,31 1,64 110,11 -10,93 CAC 5.470,89 1,44 77,72 -8,48 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,62 0,01 -0,86 US-Zehnjahresrendite 0,98 -0,02 -1,70 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1145 -0,23% 1,1158 1,1154 -0,6% EUR/JPY 119,85 +0,12% 119,82 119,82 -1,7% EUR/CHF 1,0660 -0,21% 1,0681 1,0673 -1,8% EUR/GBP 0,8716 -0,03% 0,8707 0,8702 +3,0% USD/JPY 107,53 +0,34% 107,39 107,40 -1,1% GBP/USD 1,2789 -0,19% 1,2814 1,2817 -3,5% USD/CNH (Offshore) 6,9184 -0,45% 6,9345 6,9490 -0,7% Bitcoin BTC/USD 8.734,26 -0,46% 8.783,26 8.726,01 +21,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,84 47,18 +1,4% 0,66 -20,8% Brent/ICE 52,48 51,86 +1,2% 0,62 -18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.642,62 1.640,75 +0,1% +1,87 +8,3% Silber (Spot) 17,24 17,25 -0,0% -0,01 -3,4% Platin (Spot) 876,90 880,50 -0,4% -3,60 -9,1% Kupfer-Future 2,60 2,58 +0,9% +0,02 -7,0% ===

