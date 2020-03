Sie haben dazu am Mittwoch "10 Fragen an die Stadtregierung" formuliert, etwa was das wirtschaftliche Interesse der Stadt Wien sei und wie die Finanzierung geplant sei. Laut einem Bloomberg-Bericht von Dienstag könnte die Wiener Stadtwerke Holding für den derzeit vom deutschen Energiekonzern EnBW gehaltenen 29-Prozent-Anteil an der börsennotierten EVN mehr als 870 Mio. Euro bezahlen. An der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...