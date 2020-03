Durch die wegen des Coronavirus geschlossenen Vergnügungsparks in Asien senkt Wells Fargo sein Kursziel für die Disney-Aktie drastisch. Dem Papier ist das egal, es steigt vorbörslich um knapp drei Prozent. Das liegt wie so oft am hauseigenen Streamingdienst Disney+. Ein neuer Deal soll den Start am 24. März noch weiter absichern. Ähnlich wie der mögliche Deal von Disney mit der Telekom, hat der Mauskonzern in Großbritannien und Irland nun einen Deal mit SKY Q abgeschlossen. Auf dem mit Magenta TV ...

