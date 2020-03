Die moderne Gesellschaft lebt im Internet, oder besser gesagt, alles was online erledigt werden kann und Vorteile bringt, wird so erledigt. Neben den Vorteilen, dass aufwendige Wege erspart werden, wird alles schneller und Entscheidungswege verkürzt. Je komfortabler und attraktiver das Angebot ist, umso erfolgreicher werden die Unternehmen, die sich in diesem Segment positioniert haben. Der Charme von etablierten Plattformen im Internet ist der Zugang zum Kunden und die Skalierbarkeit.

Den vollständigen Artikel lesen ...