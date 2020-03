Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Inovio-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Inovio Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Was für ein Kurssprung: Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Inovio sei am Dienstag in New York um 70 Prozent nach oben geschossen auf 7,45 Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...