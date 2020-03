Mit League of Legends hat die Tencent-Tochter Riot Games einen echten Mega-Erfolg landen können. Ganze Stadien füllen sich, wenn Spieler aus aller Herren Länder in Teams gegeneinander antreten. Nach dem Riesenerfolg wurde es allerdings lange Zeit ruhig um Riot Games. Nun könnte die Firma das nächste Ass im Ärmel haben.Valorant heißt das neue Spiel. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes free-to-play-Spiel bei dem Teams von jeweils fünf Spielern gegeneinander antreten. Ähnlich wie bei League of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...