Ant Financial investiert in das europäische Fintech-Startup Klarna. Die Alibaba-Tochter betreibt mit Alipay die weltweit größte Plattform für Mobile- und Online-Zahlungen. Es tut sich was in der Payment-Branche: Ant Financial hat eine Minderheitsbeteiligung an Klarna erworben. Offizielle Angaben zur Höhe der Beteiligung gibt es nicht. Reuters berichtet jedoch unter Berufung auf anonyme Quellen, dass die Aliababa-Tochter weniger als ein Prozent an Klarna erworben habe. Der Preis soll leicht über der Klarna-Finanzierungsrunde vom August 2019 gelegen haben. Damals ...

