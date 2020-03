Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Leitzinssenkung der FED sorgte an den Aktienmärkten gestern nur für ein kurzes Strohfeuer. Der DAX ging schließlich 300 Punkte unter seinem Tageshoch aus dem Handel. Und der Dow Jones verabschiedete sich sogar mit einem Minus von knapp drei Prozent aus dem Tag. Andreas Lipkow von Comdirect schätzt an dieser Stelle die Entwicklung des DAX ein. Zudem bleibt das Coronavirus weiter das Thema Nummer eins an den Märkten. Wie geht es damit weiter und welche Unternehmen profitieren von der Virusangst?! In dieser Sendung kommen ausserdem die Zahlen von HelloFresh und Tilray zur Sprache. Genauso wie eine mögliche Absetzung des Twitter-Chefs Jack Dorsey. Und die Neuausrichtung der Energieversorger E.ON und RWE.