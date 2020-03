News bei Hypoport (WKN: 549336): Wie der Immobilienfinanzierungs-Plattform-Betreiber aus Lübeck heute meldet, hat sich die Gruppe an dem Portalbetreiber ePension beteiligt.

ePension besitzt einen digitalen Marktplatz zur Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte und generierte 2019 einen Umsatz von 10,5 Millionen Euro. In einem ersten Schritt erwarb Hypoport 49 Prozent der Anteile, in einigen Jahren soll das Unternehmen dann ganz übernommen werden. Ein Kaufpreis wurde nicht bekannt. Von Hypoport heißt es:

ePension vervollständigt im Bereich betriebliche Vorsorge das Plattformangebot von Smart Insur. Das zusätzliche Angebotsportfolio wird bei unseren Plattformkunden auf großes Interesse stoßen.

Puzzleteil für Puzzleteil

Der Tech-Dienstleister dehnt sein Geschäftsmodell - basierend auf der EUROPACE-Plattform, die für den Immobilienbereich vorwiegend Finanzierungen und Kredite an Privatleute vermittelt - seit einigen Jahren auf die Versicherungswirtschaft aus.

CEO Slabke macht das sehr geschickt und fädelt eine Übernahme nach der anderen ein. Bereits beim Anschluss von ASC und 1Blick hat er ein gutes Händchen bewiesen. 2018 machte das Segment, in dem die Versicherungsgeschäfte gebündelt sind, 30 Millionen Euro Umsatz - nahezu eine Verdopplung gegenüber 2017. Ziel ist es, die Versicherungsplattform Smart Insur auszubauen. Die heutige Meldung kommt deswegen kaum überraschend, da das Unternehmen durch Zukäufe wachsen will. Seinen mit Spannung erwarteten Geschäftsbericht für 2019 wird Hypoport am 23. März vorlegen.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...