Wien (www.fondscheck.de) - Die Monatsstatistik der Aktienfonds zeigt ein überraschendes Bild: China-Fonds beendeten den Februar am erfolgreichsten, so die Experten von "FONDS professionell".Von "Gewinnen" habe bei Aktienfonds im Monatsvergleich für den Februar natürlich keine Rede sein können - die heftigen Kursrückschläge an den meisten Aktienbörsen hätten niemanden verschont, wie das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer zeige. Dass aber ausgerechnet die Fondsgruppen "China", "Großchina" und "Taiwan" die ersten drei Ränge der Statistik anführen würden, sei auf den ersten Blick überraschend, wo doch selbst Edelmetall-Fonds im Februar durchschnittlich um 6,7 Prozent billiger geworden seien. ...

