Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Senkung der US-Leitzinsen durch die FED sorgte gestern nicht für eine nachhaltige Erholung der Aktienmärkte. Der Dow Jones drehte nach kurzzeitigen Zugewinnen wieder ins Minus. Am Ende ging er 2,9 Prozent schwächer aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Dialog Semiconductor, Teamviewer, Stada, Klarna und Nikola. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.