Der Goldpreis hat turbulente Tage hinter sich. Zunächst knickte das Edelmetall am Freitag ein. Nachdem es schon am Montag wieder leicht nach oben ging, konnte der Goldpreis gestern im Anschluss an die (überraschende) Zinssenkung der US-Notenbank deutlich zulegen und einen Großteil der Verluste wieder wettmachen. Die HSBC rät derweil dazu, Gold überzugewichten.Cheuk Wan Fan, Marktstrategin bei der HSBC, äußerte sich gegenüber Bloomberg Markets mit Blick auf die Entwicklung der Finanzmärkte.Mit einer ...

