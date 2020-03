Das Coronavirus beherrscht auch in dieser Woche die Schlagzeilen. Bei manchen Usern stößt das in den Foren bitter auf - vor allem bei Wirecard-Fans. Bei der iBio-Aktie haben die User gar nichts übrig für gesundheitsorientierte Beiträge. Sie waren die Woche mit den Gedanken ganz beim Börsenhandel und fragten sich, wann einsteigen bzw. aussteigen!? Als krisensicher galt schon immer Gold. Was meinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...