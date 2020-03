FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Baywa nach vorläufigen Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. In einem ausgesprochen diffizilen Branchenumfeld habe sich der Agrarhändler 2019 achtbar geschlagen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte nicht zuletzt an sehr soliden Ergebnissen im klassischen Energie- und im Baugeschäft gelegen haben. Die sehr gute Performance im margenstarken Erneuerbare-Energien-Geschäft sei besonders erfreulich./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 14:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 14:20 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005194062

BAYWA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de