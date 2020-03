04.03.2020 - Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),wurde bei der diesjährigen Verleihung des "immobilienmanager-Award" am 27. Februar in Köln als Kopf des Jahres 2020 geehrt.Die 15-köpfige Jury würdigt in der Kategorie Kopf des Jahres überragende Persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft. Außergewöhnliche Leistungen in der Marktphase 2019 und Vorbildfunktion für die gesamte Branche sind dabei entscheidende Kriterien. Ihre Entscheidung begründet die Jury nicht zuletzt auf der hervorragenden Arbeit von Sonja Wärntges, mit der Sie die DIC Asset entscheidend nach ...

