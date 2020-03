Na das war ein spannender Outcome des ATX-Komitees gestern. Dass Mayr-Melnhof statt FACC in den ATX kommen würde, war aus der Liste ersichtlich. Und die Liste pickt, da hat das Komitee nur in den seltestensten Fällen anders agiert. Klar war auch, dass sich im ATXFive alles zusammengeschoben hat und es nach Betrachten der Liste so ausgesehen hat, als könnte Wienerberger die voestalpine im ATXFive ablösen. Da die Liste jedoch VWAP Februar zeigt und nicht den Durchschnittswert der letzten fünf Handelstage wie beim ATXFive massgeblich, hatte ich das aber mit Fragezeichen geschrieben. Abends kam dann die für mich überraschende Info, dass die Bawag voestalpine ersetzt. Dies wurde möglich, weila) anders als beim ATX (bei dem die Liste pickt) beim ...

