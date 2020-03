Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta048/04.03.2020/15:56) - Die Securize IT Solutions AG (Securize) hat mitgeteilt, dass nach vorläufigen Zahlen die Cloud Computing Umsätze der 100%igen Tochtergesellschaft Diso AG, Schweiz, im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50% gestiegen sind. Dies bestätigt die Strategie der Securize, das sichere Cloud Computing für Unternehmen in den Mittelpunkt des operativen Geschäfts zu stellen.



In Euro gerechnet ist der gesamte Umsatz der Diso AG im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, das Ergebnis hat sich nach den vorläufigen Zahlen gegenüber 2018 verbessert. Nach bisher nicht erwarteten Währungsverlusten ergibt sich ein voraussichtlicher Gewinn der Diso AG von etwa EUR 100.000. Das Cloud-Geschäft hat sich im Jahr 2019 insgesamt erfreulich entwickelt. Sowohl bei den Cloud-Produkten wie Platform-as-a-Service und Desktop-as-a-Service als auch bei den Cloud-Dienstleistungen lag das Umsatzwachstum im Jahr 2019 wiederum über 50%.



In der Securize selbst konnte auf Basis vorläufiger Zahlen der Verlust gegenüber dem Vorjahr trotz des Aufwandes für Kapitalmaßnahmen und sonstige Veränderungen, wie zum Beispiel die Umfirmierung, verringert werden. Der Gewinn der Diso AG wird dabei nicht berücksichtigt, da eine Konsolidierung nicht stattfindet.



Christian Damjakob, Vorstand der Securize IT Solutions AG, sagt dazu: "Die endgültigen Zahlen beider Gesellschaften werden bis Ende Juni vorliegen. Aber schon heute können wir sagen, dass wir in 2019 viel erreicht haben. Die Securize wurde kapitalmäßig neu aufgestellt. Im Beteiligungsportfolio behalten wir nur das, was wir mit klarer strategischer Ausrichtung positiv beeinflussen können. Und unser strategischer Fokus auf Cloud Computing für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen liegt genau im Trend. Die technischen Möglichkeiten und regulatorischen Anforderungen sind komplex und wir haben Lösungen, die als hervorragend in Sicherheit, Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit angesehen werden. Auf dieser Grundlage sind wir bereit, über passende neue Investments nachzudenken, um unser Angebot für anspruchsvolle Unternehmenskunden zu verbreitern."



