Nieuwegein, Niederlande (ots/PRNewswire) - Ballast Nedam Development machte Schlagzeilen, als das Unternehmen beschloss, im Jahr 2017 Wohnungen zu errichten, die frei von fossilen Brennstoffen sind. Diese mutige Initiative floss später im Jahr 2018 in die staatlichen Gesetze ein. Ballast Nedam Development geht darüber hinaus und legt die Messlatte für sein nachhaltiges Handeln kontinuierlich höher, indem es die aktuellen Baunormen übertrifft und 2019 nur noch Null-Energie-Eigenheime errichtet hat.Wegweisend für die Zukunft unserer UmweltAls die Ziele 2019 aufgestellt wurden, wurden von Bauherren keine Null-Energie-Eigenheime verlangt. Das Unternehmen stützt sein Handeln auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und arbeitet weiterhin daran, höhere Standards für neue städtische Entwicklungen zu setzen. Onno Dwars*, Direktor von Ballast Nedam Development und für Preisträger für Nachhaltigkeit, sagt: "Wir müssen nicht auf neue Gebäudestandards warten, um unseren eigenen moralischen Kompass zu setzen; wir müssen uns unsere eigenen Standards setzen und andere dazu inspirieren, das Gleiche zu tun."Es ist möglich, machen wir es zum IndustriestandardBallast Nedam Development glaubt fest daran, dass alle neuen Eigenheime Nullenergiehäuser sein können und hat bewiesen, dass dies möglich ist. Nun liegt es an der Industrie und den politischen Entscheidungsträgern, das Pariser Klimaabkommen in neue Standards umzusetzen. Onno Dwars: "Die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen wird Frühadaptoren wie uns motivieren, noch weiter zu gehen, und andere dazu motivieren, sich weiter zu verbessern. Wir alle sind bereit, positive Auswirkungen zu schaffen, um unserer kostbaren Umwelt zu helfen!"Der niederländische TraumDie Niederländer sind bereit, ihre und unsere Lebensweise drastisch zu verändern. Die Umsetzung des Baurechts "frei von fossilen Brennstoffen" und die Forderung der Niederländer nach zukunftssicheren, umweltfreundlichen Häusern gibt dem Null-Energie-Bau in den Niederlanden starken Auftrieb. Die Hypothekenpolitik ändert sich jetzt, um Käufern zu ermöglichen, mehr in grüne Häuser zu investieren, indem sie eine zusätzliche grüne Hypothek erhalten, die es dem Hausbesitzer ermöglicht, die Ausgaben für die monatliche Energierechnung auf die Hypothekenrückzahlung zu verlagern. Gleichzeitig tragen grüne Finanzierungsprogramme für Investoren zum Aufbau eines energiebewussten Investitionsportfolios bei.Über Immobilien hinausBallast Nedam Development arbeitet nun mit den größten NGOs zusammen, um Initiativen zu den Themen Biodiversität, zirkuläre Materialien, neue Mobilität, Stärkung einer aktiven Lebensweise und Gruppenzusammenhalt zu fördern. Das Unternehmen widmet sich der Schaffung von Umgebungen, in denen Menschen und Unternehmen aufblühen können.