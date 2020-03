Der Euro hat sich heute, am Mittwoch im späten europäischen Handel mit leichteren Notierungen gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1119 US-Dollar. Am Vortag war der Euro noch im Zuge der überraschenden US-Leitzinssenkung kurzfristig über die Marke von 1,12 Dollar geklettert.Im Blickfeld stehen am Devisenmarkt nun aktuelle US-Konjunkturzahlen. In den USA zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin ...

