Von Giulia Petroni

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen gesunkener Nachfrage infolge des Coronavirus wird die Lufthansa 150 Flugzeuge von 763 Maschinen am Boden lassen, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Die Maßnahme betrifft alle Fluggesellschaften der Gruppe, sowohl die Langstrecken- als auch Kurzstreckenflüge sind betroffen. Zudem sollen alle Flugrouten daraufhin beobachtet werden, ob möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein könnten.

Die Deutsche Lufthansa AG teilte in der vergangenen Woche mit, dass die Zahl der Flüge um bis zu 25 Prozent reduziert und Kostensenkungsmaßnahmen implementiert würden. So will der Konzern die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie abfedern.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/thl

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2020 10:28 ET (15:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.