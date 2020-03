Stefan Waldhauser und Philipp Haas diskutieren die letzte Handelswoche und über Cashquoten und Market Timing. Vor allem geht es aber um den Investment Case Nutanix, das sich von einem Hardwareanbieter zu einem Softwareanbieter gewandelt hat und inzwischen ein Duopol beim Management von Datenzentren entwickelt hat. Auch wird über Pluralsight diskutiert, das sich ebenfalls von einem reinen Anbieter von B2B IT Videokursen zu einer IT Plattform wandelt. Mehr in dem Video hier: ...

