Berlin (pta051/04.03.2020/17:00) - Der Vorstand der TELES AG Informationstechnologien (ISIN DE0007454902 / WKN 745490) (nachfolgend die "Gesellschaft") beabsichtigt, der Hauptversammlung der Gesellschaft die Durchführung einer finanziellen Restrukturierung vorzuschlagen.



Dazu soll in einem ersten Schritt das Grundkapital herabgesetzt werden. Gegenwärtig plant die Gesellschaft, eine Herabsetzung im Verhältnis 8 zu 1 vorzuschlagen.



Anschließend soll das Grundkapital im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen wieder erhöht werden.



Das Bieterkonsortium um die SIMBLION GmbH, welches der Gesellschaft am 11. Februar 2020 die Kontrollerlangung und die Absicht der Abgabe eines Pflichtangebots gemäß § 35 WpÜG mitgeteilt hat, hat der Gesellschaft seine Unterstützung zugesagt. Das Konsortium hat seine Bereitschaft erklärt, an einer solchen Kapitalerhöhung mit einem Investitionsbetrag in Höhe von EUR 700.000 teilzunehmen. Der der Hauptversammlung vorzuschlagende genaue Umfang der Barkapitalerhöhung, das Bezugsverhältnis und der Bezugspreis werden zeitnah zur Einladung der Hauptversammlung festgelegt.



Oliver Olbrich, Vorstand TELES AG Informationstechnologien



