Liebe Leser, was soll man tun in diesem Markt? Daniel analysiert dies im Interview bei n-tv. Hier zu sehen. An unserem Trainingstagen samstags von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr könnt Ihr Euer Börsenwissen noch weiter vertiefen und Euch fit machen für die nächsten Jahre. Alle Infos über unsere e-mail info@feingold-research.com Auch Gold oder Öl sowie Bitcoin oder viele Einzelaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...