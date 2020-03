ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den dritten Erholungstag in Folge verbucht. Die Stimmung sei aber weiter angeschlagen, hieß es. In der Schweiz kletterten die Fallzahlen bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter. Schlüssige Argumente für die erneut gestiegenen Aktienkurse fanden Händler kaum, schließlich sei die Wall Street als globale Leitbörse am Vortag trotz der überraschenden Leitzinssenkung in den USA abgestürzt. Etwas Unterstützung für die europäischen Börsen machten Händler im "Super Tuesday" der US-Demokraten aus. Hier hatte Joe Biden besser abgeschnitten als befürchtet und zu Bernie Sanders, der als "Schreckgespenst" aller Börsianer gilt, aufgeschlossen.

Der SMI gewann 1,6 Prozent auf 10.251 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 89,21 (zuvor: 119,34) Millionen Aktien.

Dass Anleger trotz steigender Aktienkurse nicht zu sehr ins Risiko gingen, zeigte ein Blick auf die größten Gewinner. Mit Swisscom, Roche, Nestle und Novartis lagen gleich vier defensive Werte an der SMI-Spitze mit Aufschlägen von bis zu 3,5 Prozent. Die Aktien des Pharmakonzerns Roche (plus 3,1 Prozent) profitierten nicht nur von ihrem defensiven Charakter, es fanden sich auch handfeste Argumente. Für ein neu entwickeltes System zur Früherkennung von Leberkrebs hatte Roche von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Durchbruchstatus erhalten. Damit beschleunigt sich das Zulassungsverfahren.

Der Bankensektor neigte zu Schwäche: Credit Suisse gewannen magere 0,1 Prozent und UBS gaben 0,1 Prozent ab - Julius Bär verbilligten sich um 0,3 Prozent. Händler verwiesen auf die US-Zinssenkung vom Vortag als Belastungsfaktor. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen war auf ein Rekordtief unter der Marke von 1,0 Prozent gesunken. Fallende Renditen und Zinsen belasten das Geschäft der Banken.

Geschäftszahlen kamen derweil aus der zweiten und dritten Reihe: So legten unter anderem Helvetia (minus 0,2 Prozent), Dormakaba (minus 7,5 Prozent), Bucher (plus 0,1 Prozent), Siegfried (minus 4,1 Prozent) und Jungfraubahn Holding (minus 0,4 Prozent) vor.

March 04, 2020

