Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Obersulm (pta056/04.03.2020/19:28) - Mitteilung in Sachen der Hauptversammlungen der GUB Investment Trust, WKN: A2TR92 und der GUB Unternehmensbeteiligungen WKN: 604044 am 10. März 2020 in Schwäbisch Hall aus aktuellem Anlass der Corona-Epidemie



Aus den Medien sind seit vorgestern Krankheitsfälle von Coronavirus in der Region Schwäbisch Hall zu vernehmen. Im IHK-Bezirk Heilbronn sind weitere Corona-Fällen aufgetreten.



Sollte sich die Epidemie in der Region Schwäbisch Hall weiter unkontrolliert ausbreiten, wird die Verwaltung am Vorabend der Hauptversammlung, am Montag, 9. März 2020 um ca. 17:00 Uhr auf der Internetseite www.gub.de mitteilen, ob die Hauptversammlungen aus Gründen der gesundheitlichen Fürsorge abgesagt oder doch wie im Bundesanzeiger angekündigt stattfinden werden.



Wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus ist damit zu rechnen, dass es in der kommenden Woche zu Einschränkungen im Reiseverkehr und bei Versammlungen kommen wird.



Um die Aktionäre dennoch zeitnah über die Entwicklung ihrer Gesellschaft zu informieren, werden die Präsentationen der beiden Hauptversammlungen am Abend des 10. März 2020 auf der Internetseite der Gesellschaften unter www.gub.de veröffentlicht.



Damit erhalten auch diejenigen Aktionäre entsprechende Informationen, die aus eigenem Gesundheitsschutz nicht an der Hauptversammlung teilnehmen.



Die Verwaltung von GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA und der Liquidator der GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA i.L.



(Ende)



Aussender: GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA Adresse: Danziger Straße 28, 74182 Obersulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Gerald Glasauer Tel.: +49 7130 57 89 020 E-Mail: post@gub.de Website: www.gub.de



ISIN(s): DE000A2TR927 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1583346480662



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 04, 2020 13:28 ET (18:28 GMT)





GUB INVESTMENT TRUST-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de