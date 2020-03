The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.03.2020



ISIN Name



CA22163N1069 COTT CORP.

CA4442181018 HUDSONS BAY CO.

IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1

US20440T2015 CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1

