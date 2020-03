Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--Der Autobauer General Motors (GM) hat Details zu seiner künftigen Entwicklungsstrategie genannt. Wie das US-Unternehmen mitteilte, will es 20 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung elektrischer und selbstfahrender Autos investieren. GM kündigte außerdem Pläne für rund ein Dutzend neuer Elektrofahrzeuge über alle Konzernmarken hinweg an.

