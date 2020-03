Mitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 4. März 2020

Partners Group kündigt Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats an

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, gibt heute Änderungen und Nominierungen bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der zugehörigen Ausschüsse bekannt, die an der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und Aktionärinnen am 13. Mai 2020 vorgeschlagen werden.

Lisa A. Hook wird zur Wahl als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Risk & Audit Committee, des Nomination & Compensation Committee und des Investment Oversight Committee nominiert. Frau Hook wird einen grossen Erfahrungsschatz in den Verwaltungsrat einbringen, der sich aus ihrer langjährigen Führungserfahrung als C-Level-Managerin in Technologie- und Telekommunikationsunternehmen sowie aus ihrer leitenden Position in einer Investmentfirma für Privatmärkte ergibt. Neben ihren Aufgaben in den Ausschüssen wird sie einen Beitrag zu den strategischen Initiativen auf Verwaltungsratsebene leisten, wobei der Schwerpunkt auf unternehmerischer Governance zum Nutzen von Partners Groups Portfoliounternehmen, insbesondere in den USA, liegen wird.

Steffen Meister, Verwaltungsratspräsident, sagt dazu: "Wir sind hocherfreut, Lisa als Mitglied unseres Verwaltungsrats vorzuschlagen und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihr. Lisas Erfolgsbilanz in der Förderung von Führungspersönlichkeiten und in der strategischen Einflussnahme auf Unternehmen über den Verwaltungsrat wird eine sehr wertvolle und ergänzende Perspektive für die Verwaltungsräte unserer Portfoliounternehmen darstellen."

Lisa A. Hook kommentiert: "Ich freue mich sehr darauf Partners Groups unternehmerischen Governance-Ansatz unterstützen zu dürfen. Da ich sowohl Unternehmen durch transformative Veränderungen geführt habe, als auch ein Verständnis für Privatmärkte mitbringe, bin ich davon überzeugt, dass ich einen prägenden Beitrag zur Stärkung der globalen Investitionsplattform von Partners Group leisten kann."

Darüber hinaus werden sich zwei derzeitig unabhängige Verwaltungsratsmitglieder am 13. Mai 2020 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. Patrick Ward, derzeitiger Chairman UK und Middle East, tritt nach sieben Jahren als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied zurück. Er wird dem Unternehmen jedoch als Senior Advisor erhalten bleiben und sich auf die Geschäftsentwicklung in Grossbritannien sowie auf die dort ansässigen Kunden und auch auf die bestehenden Kundenbeziehungen im Nahen Osten fokussieren. Michelle Felman stellt sich ebenfalls nach vier Jahren als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Auch sie wird als Senior Advisor für Partners Group tätig bleiben, insbesondere in Verbindung mit den Aktivitäten des Unternehmens im Immobilienbereich.

Steffen Meister fügt hinzu: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Pat und Michelle für ihre bedeutenden Beiträge zur Entwicklung von Partners Group in all den Jahren danken. Pat trat unserem Verwaltungsrat im Jahr 2013 bei und hat uns seitdem massgeblich bei der Entwicklung des Kundenstamms in Grossbritannien und im Nahen Osten unterstützt. Michelle trat im Jahr 2014 zu uns und hielt als Vorsitzende des Investment Oversight Committee eine zentrale Rolle inne. Wir freuen uns auf eine weiterhin aktive Zusammenarbeit mit Pat und Michelle in ihren neuen Rollen."

Eine Übersicht der Nominierungen und vorgeschlagenen Verwaltungsratsmandate, über welche die Aktionärinnen und Aktionäre an der nächsten Generalversammlung abstimmen werden, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Unabhängiges

Verwaltungs-ratsmitglied Strategy Committee Investment Oversight Committee Client Oversight Committee Risk & Audit Committee Nomination & Compensation Committee Steffen Meister, Exekutiver Präsident ? X Dr. Eric Strutz, Vizepräsident, Lead Independent Director X ? Dr. Marcel Erni X Alfred Gantner X ? Lisa A. Hook X X X X Grace del Rosario-Castaño X X ? Dr. Martin Strobel X X X X Urs Wietlisbach ?

"?" = Vorsitz "X" = Mitglied

Hinweis: Neben den oben aufgeführten Komitees besteht das Crisis Committee, welches folgende Mitglieder hat: Steffen Meister (Vorsitz), Dr. Eric Strutz und Alfred Gantner.

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von USD 94 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma verwaltet ein breites Spektrum an Investitionsprogrammen und massgeschneiderten Portfolios für internationale institutionelle Investoren. Der Hauptsitz von Partners Group ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, Toronto, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'400 Mitarbeitende und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeitenden von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Investor Relations Kontakt

Philip Sauer

Telefon: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Telefon: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

www.partnersgroup.com

Anhang: Biografie Lisa A. Hook

Lisa A. Hook war bei Neustar, Inc. (NYSE: NSR) von Oktober 2010 bis Juli 2018 als President und Chief Executive Officer sowie von Januar 2008 bis 2010 als President und Chief Operating Officer tätig. 2010 trat sie dem Verwaltungsrat von Neustar bei und war in dieser Funktion bis Juli 2019 tätig. Zuvor war Lisa A. Hook als President und Chief Executive Officer bei Sunrocket, Inc. tätig, hatte verschiedene leitende Positionen bei America Online, Inc. inne und war Partnerin bei Brera Capital Partners, einer Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen in Medien und Telekommunikation fokussiert. Des Weiteren war sie Geschäftsführerin bei der Investmentbank Alpine Capital Group, LLC, übte verschiedene Führungspositionen bei Time Warner, Inc. aus und war Senior Attorney bei Viacom International, Inc. Lisa A. Hook ist Verwaltungsratsmitglied von Fidelity National Information Services Inc. (NYSE: FIS), einem weltweit führenden Anbieter von Bank- und Zahlungslösungen, Philip Morris International (NYSE: PM), einem führenden internationalen Tabakunternehmen, Unisys Corporation (NYSE: UIS), einem globalen Unternehmen für Informationstechnologie sowie von Ping Identity Holding Corp. (NYSE: PING), einem globalen Pionier für intelligente Zugangslösungen für Unternehmen. Zurzeit ist sie Mitglied des National Security Telecommunications Advisory Committee (NSTAC), zu welchem sie 2012 vom damaligen US-Präsidenten Obama ernannt wurde. In dieser Rolle leitete sie die NSTAC-Berichterstattung an den Präsidenten bezüglich Big Data Analytics mit. In Anerkennung ihrer persönlichen und beruflichen Leistungen ehrten die Dickinson School of Law und die Penn State University Lisa A. Hook als Penn State Alumni Fellow 2012.