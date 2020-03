Mit dem Bitcoin-Halving steht eines der wichtigsten Ereignisse am Kryptomarkt 2020 an - voraussichtlich im Mai ist es so weit. Ein Analyst glaubt, dass sich der Bitcoinkurs bis dahin noch mehr als verdoppeln könnte.? Bitcoin-Halving im Fokus ? Polar Hunt: Bitcoin hält sich "gut" ? Kursverdoppelung prognostiziertEtwa alle vier Jahre steht das sogenannte Bitcoin-Halving an, bei der die Belohnung der Miner halbiert wird. Zahlreiche Fans der weltweit beliebtesten Kryptowährung glauben, ...

