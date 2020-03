Hansen Technologies, ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche, freut sich die Unterzeichnung eines CIS (Customer Information System)-Projekts für Fortum bekannt geben zu können.

Fortum, das allgemein als einer der führenden Anbieter von Lösungen für saubere Energie angesehen wird, entschied sich für Hansen Technologies aufgrund der nachgewiesenen Erfolgsbilanz des Unternehmens und seiner innovativen Kundenbindungslösungen für moderne Energielieferanten. Hansen und Fortum arbeiteten 2009 zum ersten Mal bei der Einrichtung eines CIS-System für den norwegischen Markt zusammen. Diese Zusammenarbeit wurde dann Schritt für Schritt weiter ausgebaut und bezog dann auch Finnland mit ein. Jetzt wird der Umfang dieser Beziehung noch dadurch erweitert, dass zwei große Einzelhandelsunternehmen unter das Dach des Fortum Hansen Customer Information Systems gestellt werden. Mit einer hochmodernen Lösung bietet Hansen Fortum eine erweiterte Abdeckung, die das Unternehmen beim Erreichen seines Ziels unterstützt, Vorreiter bei der Bereitstellung von herausragenden Leistungen für Kunden und einer ansprechenden digitalen Erfahrung zu sein.

Mit Niederlassungen im mehreren Ländern ist Fortum das größte nordische Energieeinzelhandelsunternehmen. Seine rund 2,4 Millionen Stromkunden in Finnland, Schweden und Norwegen setzen sich aus Privathaushalten und Unternehmen zusammen.

John May, President EMEA, Hansen Technologies, kommentierte: "Die Zusammenarbeit mit einem großen nordischen Unternehmen wie Fortum in den letzten 10 Jahren war eine äußerst positive Erfahrung und wir freuen uns sehr über die Ausweitung unserer Beziehung. Hansen Technologies, das über mehr als vier Jahrzehnten Industrie- und vertikalspezifischer Erfahrung verfügt, ist stolz darauf, seinen Kunden Wettbewerbsvorteile zu bieten, die es ihnen ermöglichen, Innovationen voranzutreiben und in einem neuen und sich ständig wandelnden Energiemarkt zu florieren."

Mit seinem speziellen Fokus auf moderne Energieunternehmen bietet Hansen Technologies marktführende Software und Services für Energieversorger in aller Welt. Damit können Unternehmen, die ihre digitale Transformation und die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen wollen und überzeugende Kundenerlebnisse anstreben, ihre Geschäftsprozesse rationalisieren.

Weitere Informationen über Hansen Technologies finden Sie unter www.hansencx.com.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 550 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansencx.com

Über Fortum

Fortum ist ein führendes Unternehmen für saubere Energie, das seine Kunden mit Elektrizität, Wärme und Kälte sowie intelligenten Lösungen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz versorgt. Wir wollen unsere Kunden und die Gesellschaft dafür gewinnen, zum Wandel für eine sauberere Welt beizutragen. Wir beschäftigen rund 8.000 Fachleute in den nordischen und baltischen Ländern, Russland, Polen und Indien. Unser Umsatz belief sich 2019 auf 5,4 Mrd. Euro und 59 unserer Stromerzeugung erfolgte ohne CO2-Freisetzung.

Die Aktie von Fortum ist an der Nasdaq Helsinki notiert. www.fortum.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200304005884/de/

Contacts:

Für Interviews und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stian Madsen, Global Vice President, Marketing, Hansen Utilities Division

+47 992 45 879 stian.madsen@hansencx.com

Adnan Bashir, Senior Corporate Communications Manager

+1 647 204 0999 adnan.bashir@sigma-systems.com