Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 5. März 2020, 07:00 Uhr MEZ

Medienmitteilung der Belimo-Gruppe

Änderung in der Konzernleitung der Belimo-Gruppe

Peter Schmidlin, Chief Innovation Officer (CINO) und Leiter des Konzernbereichs Innovation, verlässt im gegenseitigen Einvernehmen die Konzernleitung der Belimo-Gruppe per sofort und übernimmt als neue Herausforderung die fachliche Verantwortung für ein wichtiges, langfristiges Plattformprojekt innerhalb des Konzernbereichs Innovation.

Peter Schmidlin ist seit Mai 1988 in verschiedenen Funktionen bei Belimo tätig. Seit 2008 war er Leiter des Konzernbereichs Innovation und im Juli 2015 wurde er zum Chief Innovation Officer ernannt. In diesen Funktionen prägte er mit viel Engagement und Weitsicht den Konzernbereich Innovation, sowie das Produktsortiment und trug massgeblich zum Erfolg von Belimo bei.

Zu gegebener Zeit wird der Verwaltungsrat über die Nachfolge orientieren. Louis Scheidegger, Leiter des Konzernbereichs Produktion, wird den Konzernbereich Innovation ad interim leiten.

Der Verwaltungsrat bedankt sich bei Peter Schmidlin für seinen langjährigen Einsatz in der Konzernleitung und wünscht ihm viel Erfolg und Erfüllung bei seiner neuen Herausforderung.

Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2019 einen Umsatz von CHF 693 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar.

Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).