BOCHUM (dpa-AFX) - Milliardenschwere Zukäufe im Ausland sowie höhere Mieteinnahmen haben Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia auch 2019 zu mehr Gewinn verholfen. Zudem profitierte der Dax -Konzern von seinem Wohnungsbestand, Neubau sowie Dachaufstockungen. Das operative Ergebnis (FFO) erhöhte sich 2019 im Jahresvergleich um acht Prozent auf 1,22 Milliarden Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Bochum mitteilte. Damit übertraf der Konzern leicht seine obere Zielvorgabe. Von dem Gewinnzuwachs sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende soll für 2019 wie geplant um 13 Cent auf 1,57 Euro je Aktie klettern.



Die Mieteinnahmen stiegen im vergangenen Jahr bei einem weiterhin geringen Leerstand um rund 10 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Die Miete erhöhte sich auf 6,93 Euro pro Quadratmeter - das waren rund sechs Prozent mehr als 2018. Gleichzeitig steckte Vonovia mit fast zwei Milliarden Euro gut ein Viertel mehr in Modernisierung, Neubau und Instandhaltung./mne/jha/

VONOVIA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de