Anspruchsvolles Geschäftsjahr 2019

Viertes Quartal 2019: Umsatz USD 96.3 Mio.; Steigerung von 2.2% über Vorjahr und 3.3% über Q3 2019, jedoch unter Erwartungen; Betriebsgewinn USD 16.0 Mio. oder 16.6% vom Umsatz (Q4 2018: USD 14.9 Mio.; 15.8%)

Umsatzrückgang um 7% auf USD 381.7 Mio. (2018: USD 410.4 Mio.); Betriebsgewinn USD 64.8 Mio. oder 17.0% vom Umsatz (USD 81.5 Mio.; 19.9%); Reingewinn USD 52.8 Mio. oder 13.8 % vom Umsatz (USD 64.2 Mio.; 15.6%) Generalversammlung und Ausschüttung: Der Verwaltungsrat schlägt für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von CHF 18.00 vor. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 86% des Gewinns. Die Einladung zur Generalversammlung vom 3. April 2020 ist online abrufbar.

Geschäftsbericht und Medien/Analystenkonferenz: Der Geschäftsbericht 2019 ist online verfügbar. Heute um 09:15 Uhr findet eine Medien- und Analystenkonferenz statt im Zunfthaus zum Rüden, Limmatquai 42, Zürich.

Bad Ragaz/Schweiz, 5. März 2020

Positive Signale im vierten Quartal 2019

INFICON verzeichnete im vierten Quartal 2019 in drei von vier Zielmärkten gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal Zuwächse. Da einige grössere Lieferungen an Kunden aus den Märkten Security & Energy und Semi & Vacuum Coating nicht wie erhofft vor dem Jahresende abgewickelt werden konnten, legte der Umsatz im Jahresvergleich gesamthaft aber lediglich um 2.2% (ohne Währungseinflüsse: 2.6%) und gegenüber dem dritten Quartal um 3.3% auf USD 94.2 Mio. zu.

Den gewichtigsten Beitrag zur Umsatzsteigerung lieferte INFICONs Zielmarkt Semi & Vacuum Coating. Hier stieg der Umsatz gegenüber Vorjahr um 5.2% und im Vergleich zum dritten Quartal um 6.5% auf USD 42.7 Mio. Diese Entwicklung geht primär auf das seit Sommer wieder erstarkende OEM-Ausrüstungs- und Softwaregeschäft im Halbleitermarkt zurück. Im Beschichtungsgeschäft und im OLED-Bereich blieben sowohl die Nachfrage der Endkonsumenten als auch die Investitionen in neue Herstellkapazitäten tief.

Im Markt Refrigeration, Air Conditioning & Automotive stieg der Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergelich um 6.5% auf USD 19.6 Mio. Gegenüber dem dritten Quartal 2019 ergab sich ein Rückgang um 2.5%. Dies hängt zum einen mit dem saisonal typischen Nachfragerückgang nach Service-Geräten im klassischen Kälte- und Klimamarkt und zum anderen mit der angespannten Lage im traditionellen Automobil-Geschäft zusammen. Die Gerätelieferungen in den Markt der Elektromobilität entwickelten sich durchaus erfreulich.

Die Umsatzentwicklung im Markt Security & Energy ist weiterhin stark von Grossaufträgen staatlicher Kunden abhängig. Im Jahresvergleich legte INFICON im vierten Quartal mit USD 7.8 Mio. um 5.4% zu. Gegenüber dem dritten Quartal ergab sich sogar ein Plus von 23.8%,

Der Umsatz im General Vacuum Markt enttäuschte mit einem Minus gegenüber Vorjahr um 5.8% und im Vergleich zum dritten Quartal mit einem Rückgang von 1.9% auf USD 26.2 Mio. Die Umsätze gingen vor allem in Europa und Asien zurück.

Die Ertragszahlen entwickelten sich im vierten Quartal 2019 gegenüber Vorjahr durchaus positiv, wenngleich neue Importzölle und ein gerade in China härterer Wettbewerb auf die Margen drückten. Der Bruttogewinn lag im vierten Quartal bei USD 47.3 Mio. oder einer Marge von 49.1% nach 47.6% vor Jahresfrist. Der Betriebsgewinn stieg im Jahresvergleich von USD 14.9 Mio. auf USD 16.0 Mio., was 16.6% (Vorjahr 15.8%) vom Umsatz entspricht. Der Reingewinn der Periode stieg gegenüber USD 13.0 im Schlussquartal 2018 auf USD 15.8 Mio. und damit auf eine Marge von 16.4% (Vorjahr 13.8%). Der Gewinn je Aktie betrug fürs vierte Quartal USD 6.45 nach USD 5.35 vor Jahresfrist.

Jahresergebnis 2019

Das internationale Wirtschaftsumfeld stellte 2019 etliche Herausforderungen. Der organische Umsatzrückgang von 6.5% auf USD 381.7 Mio. stellt vor diesem Hintergrund dennoch eine recht stabile Entwicklung dar. Unter Einrechnung des Umsatzbeitrags aus Akquisitionen (plus 1.1 Prozentpunkte) und Abzug negativer Währungseinflüsse (minus 1.7 Prozentpunkte) betrug die



Veränderung nominal -7%. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 erreicht INFICON im Markt Refrigeration, Air Conditioning & Automotive einen Zuwachs von 3.6% auf die neue Rekordmarke von USD 84.4 Mio. Die drei anderen Zielmärkte lagen alle im Minus: INFICONs grösster Zielmarkt Semi & Vacuum Coating schloss 11.3% oder USD 20.9 Mio. tiefer als im Vorjahr und machte damit einen Grossteil des 7%igen globalen Umsatzrückgangs von USD 28.7 Mio. aus. Der Markt Security & Energy verzeichnete mit USD 26.6 Mio. einen um 8.3% tieferen Umsatz. Die Verkäufe im General Vacuum Markt lagen per Ende Jahr mit USD 107.0 Mio. um 7.2% tiefer.

Ein Blick auf die regionale Umsatzstatistik zeigt für Asien einen Rückgang von 16.2%, was zu einem grossen Teil mit der zögerlichen Entwicklung im Speicherchip- und im Beschichtungsmarkt zusammenhängt und ferner den härteren Wettbewerb widerspiegelt. Europa verzeichnete einen Rückgang um 2.6%, während die Verkäufe in die Marktregion Amerika um 6% zulegten.

Gegenüber dem Vorjahr konnte im Geschäftsjahr 2019 die Bruttomarge trotz schärferen Wettbewerbs in China sowie neu verhängten Importzöllen mit 49.3% nach 49.9% fast gehalten werden. Nach akquisitionsbedingt höheren Ausgaben für Forschung & Entwicklung und gegenüber der Umsatzentwicklung etwas unterproportional gesenkten Kosten resultierte ein Betriebsgewinn von USD 64.8 Mio. Dies entspricht einer Marge von 17.0% im Vergleich zu 19.9% vor Jahresfrist. Nach Steuern ergibt sich für 2019 ein Nettogewinn von USD 52.8 Mio. Dies entspricht einer von 15.6% auf 13.8% gefallenen Marge. Für das ganze Geschäftsjahr stellte sich der Gewinn je Aktie auf USD 21.66 nach USD 26.44 für das Geschäftsjahr 2018.

Cashflow und Bilanz

INFICON erzielte im vierten Quartal 2019 einen hohen betrieblichen Cashflow von USD 21.3 Mio. Das erfolgreiche Forderungsmanagement senkte das Working Capital auf USD 108.8 Mio. oder 28.2%. Im ganzen Geschäftsjahr erwirtschaftete INFICON einen betrieblichen Cashflow von USD 53.3 Mio. nach USD 52.3 Mio. vor Jahresfrist. INFICON schloss das Jahr mit netto liquiden Mitteln von USD 50.1 Mio. (Vorjahr USD 62.3 Mio.). Die Bilanz weist mit 76.1% (Vorjahr 75.9%) per Jahresende eine praktisch unverändert solide Eigenmitteldecke auf.

Ausschüttungsvorschlag und Generalversammlung

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 18.00 je Aktie vor. Die Generalversammlung findet im Sorell Hotel Tamina, Am Platz 3, Bad Ragaz, am 3. April 2020 um 09.00 Uhr statt. Die Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste und allen Anträgen des Verwaltungsrats ist online unter https//ir.inficon.com/shareholder-services/annual-meeting verfügbar; sie wird heute zudem den eingetragenen Namenaktionären versendet und im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Ausblick 2020

INFICON beurteilt die Aussichten für das laufende Jahr in den meisten Marktbereichen verhalten positiv. Die aktuelle wirtschaftliche Situation ist jedoch fragil. Der Ausbruch des Coronavirus (Covid-19) führt zu neuen globalen Unsicherheiten mit möglichen Auswirkungen auf die Märkte und weiteren schlecht abschätzbaren Folgewirkungen, wobei wir für das INFICON Geschäft in China erste Stabilisierungen erkennen. INFICON verzichtet daher auf die Veröffentlichung eines Ausblicks für 2020.

Medien- und Analystenkonferenz

INFICON erläutert den Abschluss des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2019 heute,

5. März 2020, detailliert an einer deutschsprachigen Medien- und Analystenkonferenz, die um 09:15 Uhr MEZ, im Zunfthaus zum Rüden, Limmatquai 42, 8001 Zürich stattfindet. Die Präsentation wird um 07:00 Uhr im Investors-Bereich der INFICON Website www.inficon.com publiziert.

Geschäftsbericht 2019

INFICONs Geschäftsbericht 2019 ist auf www.inficon.com im Bereich Investors oder direkt unter http://bit.ly/IFCN_IR_publications verfügbar.

Kommunikationskalender 2020

Die Quartalsresultate fürs erste Quartal werden am 22. April 2020 mit einer Medienmitteilung und einer erläuternden, später auch archivierten Telefonkonferenz in englischer Sprache bekannt gegeben. Der Kommunikationskalender von INFICON wird laufend aktualisiert und ist abrufbar unter https://ir.inficon.com/financial-calendar .

Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

matthias.troendle@inficon.com

Hintergrundinformation zu INFICON

