The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.03.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2126162069 RELX FIN. 20/32 BD02 BON EUR N

CA GC6 XFRA CA74167P1080 PRIMO WATER CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 34C1 XFRA CA74839Y1079 QUESTCAP INC. EQ00 EQU EUR N

CA RV0 XFRA CA75088F1036 RAINDROP VENTURES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 4AW XFRA FR0013482791 NACON SA EO1 EQ00 EQU EUR Y

CA 2IS XFRA IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA 3QM XFRA NL0013746431 CM.COM B.V. EO -,04 EQ00 EQU EUR Y

CA C1B2 XFRA US20440T3005 CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD EQ00 EQU EUR N